Borsa: Milano è l'unica positiva in Europa, brilla Tim

MILANO, 12 DIC - Piazza Affari è l'unica Borsa europea positiva seppur di poco con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,11%. A sostenere il listino contribuisce Tim che segna un aumento del 3% a 0,21 euro grazie all' ipotesi di un'opa di Kkr sulla rete. Acquisti anche sui farmaceutici Diasorin (+2,6%) e Recordati (+2,5%), bene intonata Moncler (+1,4%) mentre in fondo al paniere principale finiscono Pirelli (-2,1%), Hera (-1,84%) e Cnh Industrial (-1,76%). Debole poi Azimut (-1%) che ha diffuso la raccolta di novembre Fuori dal gruppo dei big Tod's (-1,6% a 32,8 euro) risente della decisione di Diego Della Valle di non procedere con la fusione e di rinunciare così al delisting facendo venir meno lo scenario di incasso del diritto di recesso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA