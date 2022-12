Borsa: Milano fiacca (-0,1%), realizzi su Saipem, bene Inwit

MILANO, 28 DIC - Appare fiacca Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,1%. Frena Saipem (-0,5%), colpita da prese di beneficio dopo il balzo della vigilia, mentre sostengono il listino Amplifon (+1,1%), Inwit (+1%) e Leonardo (+0,76%). Il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 210,6 punti con il rendimento annuo italiano n calo di 2,2 punti al 4,57% non favorisce i bancari Mps (-0,66%), Bper (-0,62%), Banco Bpm (-0,27%, Unicredit (-0,12%) e Intesa (-0,1%). Debole Pirelli (-0,64%), più caute Stellantis (- 0,14%) e Iveco (-0,16%). Lieve rialzo per Eni (+0,28%), con il greggio in ulteriore calo (Wti -0,72% a 78,94 dollari al barile). Quasi immobile Moncler (-0,06%) dopo la corsa della vigilia a seguito delle riaperture post-Covid annunciate dalla Cina. Prese di beneficio sulla Juventus (-1,37%) all'indomani dell'assemblea che ha segnato la fine dell'era di Andrea Agnelli.

