Borsa: Milano fiacca con Europa in attesa Bce, piatta Tim

MILANO, 15 DIC - Nella giornata dell'ultimo meeting del 2022 per la Bank of England e soprattutto la Bce, le Borse europee confermano nei primi scambi l'avvio negativo: Parigi e Amsterdam cedono un punto percentuale, con Amsterdam e Madrid segnano un calo dello 0,8%. Più caute Londra e Piazza Affari, che registrano discese poco sopra il mezzo punto percentuale. Tra i titoli principali di Milano, Amplifon cede il 2%, seguito da Moncler che perde l'1,9%. In tenuta le banche, in linea con il listino generale Tim che guarda anche al vertice tra governo e azionisti. Piatta Saipem dopo una partenza lanciata sui nuovi contratti in Egitto e Guyana. Positivi dello 0,7% Unicredit e Leonardo. In calo dell'1,5% Essilux a Parigi nonostante il rafforzamento della partnership con Ferrari, da parte sua piatta in Piazza Affari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA