Borsa: Milano forte con Europa, bene le banche

MILANO, 11 MAG - Il discorso della presidente della Bce Lagarde, la forza del petrolio sulle indicazioni dell'Opec e le attese per i dati dell'inflazione statunitense rafforzano le Borse europee, con Milano che ha toccato una crescita del 2% nell'indice Ftse Mib per poi portarsi su rialzi leggermente inferiori. Sullo stesso piano Parigi, con gli altri listini che si muovono su aumenti ampiamente superiori al punto percentuale. In Piazza Affari in particolare molto bene le banche anche per l'allentamento dello spread Btp-Bund, con Unicredit in aumento del 7% sul piano di buy back e Banca Generali in crescita del 5%.

