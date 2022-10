Borsa: Milano frena con Europa dopo inflazione Usa

MILANO, 13 OTT - Brusca frenata per Piazza Affari e le altre Borse europee dopo il dato dell'inflazione statunitense, che può far prevedere la continuazione della stretta monetaria da parte della Fed e delle altre banche centrali: Milano, che guadagnava un punto percentuale e mezzo, scende dello 0,3%, con Londra e Parigi che cedono oltre un punto percentuale. In calo dello 0,7% Francoforte. Sostanzialmente calmo lo spread a quota 240 e il rendimento Btp attorno al 4,7%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA