Borsa: Milano gira in calo (-0,35%), sale spread, giù banche

MILANO, 08 GIU - E' durato poco il rialzo segnato in apertura da Piazza Affari. Dopo oltre mezz'ora di scambi lì'indice Ftse Mib si porta in territorio negativo (-0,35% a 24.280 punti) mentre sale fino a quasi sfiorare i 203 punti il differenziale tra Btrp e Bund decennali tedeschi (202,7 punti), con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,6 punti 3,334%. Una circostanza poco propizia per i titoli bancari ed assicurativi, che hanno in poirtafoglio titoli di stato italiani. Cedono infatti Unicredit (-1,62%), Banco Bpm (-1,64%) e Generali (-1,22%). Più caute Intesa (-0,9%) ed Mps (-0,5%), mentre si muove in controtendenza Bper (+1,7%), titolo migliore del paniere. La seguono Leonardo (+1,17%), Stellantis (+1,05%), Ferrari (+1,02%), Prysmian (+0,82%) ed Stm (+0,65%). Positiva Eni (+0,47%) con il greggio stabile a 120 dollari al barile, deboli invece Saipem (-0,31%), Snam (-0,74%), Pirelli (-0,96%) e Tim (-0,82%)

