Borsa: Milano in rialzo con energia, venduta Mps

MILANO, 24 NOV - Seppure con un avvio prudente Piazza Affari si muove in rialzo e gli acquisti, come nelle attese si concentrano sui titoli dell'energia. Il Ftse Mib (+0,39%) si consolida con il rialzo di Enel (+1,03%), Saipem (+2,5%), Snam (+1,4%), Tenaris (+1.08%), Terna (+1,35%) . Più indietro resta Eni (+0,37%). In luce anche Tim (+1%) sulle attese per le mosse del Governo sulla Rete unica che sembra accelerare mettendo in campo una serie di tavoli interministeriali e coinvolgendo ora anche i sindacati. In fondo al listino invece resta Mps (-0,82%).

