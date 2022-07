Borsa: Milano in rialzo con Europa, corrono le banche

MILANO, 25 LUG - La Borsa di Milano (+0,7%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è spinta dalle banche con la prospettiva di un aumento dei profitti con il rialzo dei tassi della Bce. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 227 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,32%. Saipem è sospesa in asta di volatilità con un rialzo teorico del 5%, dopo l'aumento di capitale ed in vista dei conti del semestre. Positiva Italgas (+0,2%), con l'utile dei primi sei mesi che supera i 188 milioni (6,9%). Tra le banche si mettono in mostra Banco Bpm (+3,3%), Bper (+3%), Unicredit (+2,1%), Intesa (+2%) e Mps (+2,4%). In fondo al listino principale Leonardo (+2,2%). Male anche Diasorin (-2,1%) e Amplifon (-1,3%). Riduce le perdite Tim (-0,9%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA