MILANO, 25 AGO - Avvio in rialzo per la Borsa di Milano dove sono i titoli industriali e dell'energia a mettersi subito in mostra. L'indice Ftse Mib sale dello 0,67% in apertura a 22.580 punti. In cima al listino si portano Tenaris (+2,13%, Interpump (+1,5%), Eni (+1,6%) e Cnh (+1,27%). In coda, in terreno negativo, Nexi (-0,14%) e Terna (-0,08%).

