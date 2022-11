Borsa: Milano in rialzo con Mps e Tim, male Pirelli

MILANO, 01 NOV - Seduta ancora in rialzo per Piazza Affari che si riporta sui massimi da metà agosto, con i listini che smaniano per una rapida fine della stretta monetaria da parte delle banche centrali. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,63% spinto dagli acquisti su Tim (+5,1%) e sugli energetici Tenaris (+2,6%) ed Eni (+1,6%), in scia alla corsa del petrolio. Bene anche le banche, tra cui ha svettato Mps (+4,8%) dopo i dati sull'aumento di capitale, e le assicurazioni, con in luce Bper (+1,2%), Unipol (+1,1%), Generali (+1%) e Intesa (+0,8%). Acquisti su Campari (+1,3%), FinecoBank (+1,2%) e Moncler (+1,1%), in controtendenza Pirelli (-2,5%), Mediolanum (-1,2%), Nexi (-0,9%) e Diasorin (-0,9%)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA