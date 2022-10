Borsa: Milano incerta con Europa, ancora giù i diritti Mps

MILANO, 19 OTT - Piazza Affari ondeggia attorno alla parità nei primi scambi in linea con le altre Borse europee, incerte e sempre in attesa delle mosse delle banche centrali. A Milano, tra i titoli principali, bene Tenaris, che sale del 2% sul tentativo di rimonta del petrolio sopra gli 82 dollari al barile, con Leonardo, Cnh e Bper in crescita di oltre un punto percentuale. Debole Tim (-1,4%), con Campari che cede oltre due punti. Nel paniere a bassa capitalizzazione, il titolo Mps si muove in leggerissimo calo appena sopra la quota dei due euro dell'aumento di capitale, mentre i diritti sull'operazione scivolano ancora e perdono il 10% a quota 0,83 euro. Qualche tensione sui titoli di Stato europei: lo spread resta piuttosto calmo a quota 241, ma il rendimento del Btp a 10 anni sale di sei punti base al 4,73%.

