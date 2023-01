Borsa: Milano incerta con Europa dopo avvio di Wall street

MILANO, 17 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente tutti attorno alla parità dopo l'avvio di Wall Street: la Borsa migliore è quella di Parigi che sale dello 0,1%, con Francoforte e Madrid piatte, Londra e Milano in calo dello 0,1% e Amsterdam in ribasso dello 0,4%. Debole Mosca (-1,4% nell'indice Rtsi in dollari) con il gas molto volatile comunque attorno ai 57 euro dell'avvio. Gli operatori finanziari sembrano guardare soprattutto ai conti di Goldman Sachs, inferiori alle previsioni, mentre appaiono migliori quelli di Morgan Stanley. Tranquillo il mercato dei titoli di Stato, con il Btp a 10 anni che oscilla attorno a un rendimento del 4% e lo spread con la Germania a quota 183. In questo clima, in Piazza Affari sempre molto bene Leonardo che sale del 4,8% a 8,6 euro dopo un report positivo di Goldman, seguita da Tenaris che cresce del 3,4% con il petrolio solido sopra gli 81 dollari al barile. Debole Iveco, che cede circa due punti percentuali.

