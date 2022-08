Borsa: Milano interrompe rialzi con Stm, Saipem e Pirelli

MILANO, 17 AGO - Seduta negativa per Piazza Affari che pone fine a una serie di quattro rialzi consecutivi, in scia alle vendite che hanno interessato tutte le Borse europee e Wall Street. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,04% appesantito dai cali di Stm (-4,3%), Saipem (-4%), Pirelli (-3,3%) e Iveco (-3%). Ancora in rosso Tim (-2,6%), che ritraccia nuovamente dopo il balzo seguito alle indiscrezioni su un piano di Fratelli d'Italia per un'opa da parte di Cdp. Tra i bancari in affanno Mps (-2,4%), che si avvia a rompere la soglia degli 0,4 euro ad azione in attesa dell'aumento di capitale, davanti a Banco Bpm (-2,1%) e Intesa (-1,4%). Nel risparmio gestito scivola Banca Generali (-2,6%), al passo con Nexi (-2,6%) e Interpump (-2,6%). In controtendenza Campari (+1,6%), Eni (+1%) e le utility Italgas (+0,8%) e Terna (+0,6%).

