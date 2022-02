Borsa: Milano inverte la rotta (-0,06%) con le banche

MILANO, 23 FEB - La Borsa di Milano (-0,06%) inverte la rotta rispetto all'andamento positivo precedente. Piazza Affari è appesantita dall'andamento negativo delle banche. In lieve rialzo lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 169 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,932%. Rallenta ancora Campari (-9,79%), dopo i dati in crescita a doppia cifra ma inferiore alle attese degli analisti e con l'aumento dei costi a causa dell'inflazione che ha portato a posticipare gli obiettivi per il 2022. Tra le banche marciano in calo Banco Bpm (-4,1%), Bper (-2%), Intesa (-1,3%), Unicredit (-0,8%). Nel listino principale brilla Stellantis (+5,2%), dopo i conti del 2021 con l'utile triplicato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA