Borsa: Milano inverte la rotta, volano Saipem e Mps

MILANO, 08 LUG - La Borsa di Milano (+0,4%) inverte la rotta mentre gli altri listini europei si muovono in ordine sparso. A Piazza Affari volano Saipem (+12%), prima del termine per esercitare i diritti sull'aumento di capitale da 2 miliardi di euro fissato per lunedì prossimo, e Mps (+9%), con l'amministratore delegato Luigi Lovaglio che ha illustrato il suo progetto agli investitori. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 194 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,2%. Le banche si muovono in ordine sparso con Banco Bpm (-0,4%) e Fineco (-0,2%) mentre sono in rialzo Unicredit e Bper(+0,5%), Intesa (+0,4%). In fondo al listino principale Poste (-3,3%). In calo anche Tim (-1%), dopo il capital market day. Sugli scudi Leonardo (+4,6%). In luce i titoli dell'energia con il prezzo del petrolio in calo. Avanzano Eni (+1,2%) e Tenaris (+1,4%), quest'ultima dopo l'acquisizione negli Usa.

