Borsa: Milano maglia nera (-1,1%) con Saipem, Tenaris e A2A

MILANO, 28 NOV - Seduta pesante per Piazza Affari, con il Ftse Mib che termina le contrattazioni in calo dell'1,12%, maglia nera tra le Borse europee, tutte in calo in scia ai timori per le proteste popolari in Cina contro le politiche restrittive del governo in materia di Covid. Petroliferi, utilities e bancari hanno appesantito il listino principale con Saipem (-3,3%), Tenaris (-2,7%) e A2A (-2,5%) in testa ai ribassi davanti a Stm (-2,2%), Intesa (-2%), Eni (-2%) ed Enel (-1,6%). Tim ha perso l'1,2% in scia alle indiscrezioni che danno su un binario morto l'offerta di Cdp per la rete, Generali e Azimut l'1,3%, Interpump l'1,2%. In controtendenza Iveco (+1,5%), Leonardo (+0,8%) e Mediolanum mentre fuori dal listino principale si è messa in luce Mps (+1,8%) ed è scivolata Saras (-5,8%). Tra le pmi del mercato Euronext Growth scatta Seif, la società editrice de Il Fatto, che ha chiuso con un balzo di oltre il 10% in scia all'approvazione del nuovo piano industriale.

