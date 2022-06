Borsa: Milano maglia nera (-4,5%) in Europa con Wall Street

MILANO, 10 GIU - La Borsa di Milano (Ftse Mib -4,5%) si conferma la peggiore tra i listini europei dopo l'avvio di Wall Street che, di fronte all'inflazione Usa schizzata ai massimi da 40 anni, perde terreno mentre volano i rendimenti dei treasuries con scadenza due anni. Si tratta di un segno che il mercato ormai sconta una serie di interventi ravvicinati della Fed sui tassi per riportare i prezzi al consumo sotto controllo. Non diversa è la situazione nel Vecchio Continente all'indomani delle parole da 'falco' della presidente della Bce Christine Lagarde, che ha deluso le attese di uno scudo anti-spread ossia di un sostegno ai titoli di Stato dei paesi periferici come l'Italia. Non a caso il differenziale Btp-Bund resta in tensione a 221,5 punti con un rendimento del decennale italiano al 3,65% sui livelli di ottobre 2008. Il calo del valore dei bond statali pesa sulle banche che li hanno in portafoglio e i cali maggiori, dietro a Bper (-13,3%) penalizzata anche per il nuovo piano, li registrano i titoli del crediti finiti anche in asta di volatilità: Banco Bpm (-10,7%), Fineco (-8,1%), Unicredit (-7,9%), Unipol (-7,2%), Intesa (-7,1%). Parigi perde intanto il 2,4%, Francoforte il 2,3% e fuori dalla zona euro Londra il 2%.

