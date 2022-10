Borsa: Milano migliore in Europa con Cnh, crolla Mps

MILANO, 13 OTT - Seduta sulle montagne russe per Piazza Affari sul dato dell'inflazione statunitense, che può far prevedere la continuazione della stretta monetaria da parte della Fed e delle altre banche centrali: insieme alle altre Borse europee, Milano è dapprima pesantemente scivolata, per poi recuperare insieme a Wall street. Con una chiara accelerazione nel finale, l'indice Ftse Mib di Piazza Affari ha infatti chiuso in aumento dell'1,56% a 20.785 punti, l'Ftse All share in rialzo dell'1,52% a quota 22.601, crescite che fanno di Milano la Borsa migliore in Europa, dove Francoforte ha segnato un aumento finale dell'1,4%, seguita da Madrid salita dell'1,1%. Positiva anche Parigi (+1%), con Londra in crescita modesta dello 0,3%. Leggermente positiva anche Mosca nonostante il prezzo del gas abbia chiuso in calo del 4% a 153 euro al Megawattora. A sostenere la ripresa nel finale di giornata delle Borse ha contribuito invece il petrolio, che prova a riportarsi vicino ai 90 dollari al barile. Con l'euro in lieve ripresa a 0,977 contro il dollaro, lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è in discesa: il differenziale ha concluso a 238 punti base e il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,65%. In questo quadro in Borsa a Milano spicca il rialzo di Cnh (+5,6%), seguita da Tenaris in aumento del 4,9% anche grazie alla ripresa del greggio. Tra i bancari bene Fineco (+4,3%), con Banco Bpm e Mediolanum in aumento oltre i tre punti percentuali. Tra i titoli principali vendite soprattutto su Amplifon (-3,8%), con Saipem e Campari scesi oltre i due punti. Nel paniere a bassa capitalizzazione Mps si è schiantata con un crollo del 33% a 17,1 euro dopo che il Cda ha fissato le condizioni della ricapitalizzazione che prevede l'emissione delle nuove azioni a un prezzo di due euro l'una. La natura dell'operazione, che abbatterà la quota di partecipazione al capitale di chi non sottoscrive l'aumento, ha alimentato le vendite sul titolo.

