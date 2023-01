Borsa: Milano migliore in Europa con Saipem, debole Pirelli

MILANO, 27 GEN - Ultima seduta di settimana positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,83% a 26.435 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,79% a quota 28.635. Un rialzo che ha permesso a Piazza Affari di essere di qualche frazione la Borsa migliore della giornata in Europa, dove Londra e Parigi hanno concluso piatte, Francoforte in aumento dello 0,1%, con Madrid in crescita dello 0,2% e Amsterdam aumento finale dello 0,4%. In rialzo di un punto percentuale la Borsa di Mosca con l'indice Moex in rubli e dello 0,6% con l'Rtsi in dollari, in una giornata volatile per il prezzo del gas che comunque ha segnato un rialzo finale dell'1% a 55 euro al Megawattora, dopo aver toccato in corso di seduta quota 52 ai minimi da inizio dicembre 2021. Qualche tensione sui titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in crescita a 184 punti base rispetto ai 181 'basis point' dell'avvio e il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,08%. Scivolone nel finale di seduta per il petrolio, che a New York è sceso anche sotto quota 80 dollari al barile. In questo quadro in Piazza Affari bene Saipem, salita di oltre il 4% chiudendo prima del cambio di rotta del greggio, con Buzzi, Moncler, Ferrari e Tenaris in aumento di due punti percentuali abbondanti. Generalmente calme le banche, fiacca Tim (-0,7%) in attesa di novità sulla rete, in calo dell'1,2% Pirelli. Tra i titoli a minore capitalizzazione stabile (+0,2%) Mps dopo i recuperi recenti, debole invece Mfe (-1,7% sia le azioni A sia le B) che studia la fusione con le attività spagnole.

