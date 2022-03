Borsa: Milano nervosa (-1%) con Europa dopo corsa di ieri

MILANO, 10 MAR - Dopo la seduta di fortissimo recupero di ieri, Piazza Affari in linea con le altre Borse europee tira il fato in avvio di seduta: l'indice Ftse Mib scende dell'1% con l'Ftse All share in calo dello 0,75%. Tra i titoli principali qualche presa di beneficio su Unicredit e Pirelli, che nelle prime battute scendono attorno al punto percentuale e mezzo. Azimut perde il 2%, con Intesa in calo dell'1,8%. In un clima molto volatile e nervoso, è partita bene Tim con un aumento fino al 3%, per poi ondeggiare attorno alla parità.

