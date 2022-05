Borsa: Milano peggiora (-1,3%) con resto d'Europa, vola Tim

MILANO, 31 MAG - Peggiora Piazza Affari (-1,3%), con la maggioranza delle altre principali Borse europee e con l'andamento negativo di Wall Street, nonostante il dato sulla fiducia dei consumatori a maggio negli Usa (106,4) più elevato delle stime (103,6). A Milano, con lo spread Btp-Bund che si è ancora leggermente allargato, a 202,2 punti, e il rendimento del decennale italiano salito al 3,158%, vanno male molte banche, da Intesa (-1,9%), Mps (-1,5%), a Fineco (-1%) e Unicredit (-0,7%). Eccezioni Bper (+1,3%) e Banco Bpm (+0,1%). Pesante la paytech Nexi (-3,4%). Prosegue nella corsa Tim (+3,7%) dopo la lettera d'intenti con Cdp e i fondi per la Rete unica. Col greggio in rialzo (Wti +2,9%) a 118 dollari al barile e il Brent a 123,8 dollari, bene tra i petroliferi Eni (+0,6%), non Saipem (-1,5%) e l'impiantistica di Tenaris (-2,5%). Tiene Diasorin (+0,4%) tra i farmaceutici. Tutti in rosso gli altri titoli del listino principale, con le auto che vedono un tonfo per Ferrari (-4,2%), mentre perde meno Stellantis (-0,6%). Soffrono Amplifon (-2,6%), Exor (-2,4%), Iveco (-2,1%), Enel (-2%). Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Tinexta (+8,2%) e tonfo di Antares Vision (-6,1%).

