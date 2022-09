Borsa: Milano pesante(-1,8%)con Stellantis e Tim,a picco Mps

MILANO, 29 SET - Resta sotto pressione Piazza Affari dopo il dato sull'inflazione tedesca, balzata a settembre del 10%. Il Ftse Mib cede l'1,8% appesantito dalle vendite su Stellantis (-3,9%), Bper (-3,2%), Nexi (-3,2%), Tim (-3,2%), Pirelli (-3,2%), Moncler (-3,1%) e Stm (-3,1%). Mps, alle prese con un difficile aumento di capitale, è sospesa in Borsa e segna un calo teorico del 12%, in un contesto difficile per tutto il sistema bancario. Si salva dalle vendite solo Leonardo (+2,6%), sostenuta dai venti di guerra che continuano a soffiare sull'Ucraina. Il rendimento dei Btp si riporta al 4,66%, dopo una fiammata sopra il 4,7%, in scia al dato sull'inflazione tedesca. Lo spread è in rialzo di 3 punti, a quota 242 punti.

