Borsa: Milano pesante con utility e auto, male A2A e Saipem

MILANO, 20 DIC - Avvio difficile per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,3% e sconta, al pari delle altre Borse europee, i timori per l'aggressività delle banche centrali, rinfocalati oggi dalle decisioni della banca del giappone. Sul listino milanese scivolano A2A (-2,7%), Saipem (-2,5%) e Nexi (-2,2%) davanti a Iveco (-2,1%), Inwit (-2,1%) e Stellantis (-2%), con Utilities, comparto immobiliare e auto tra i settori più in affanno in Europa. Male anche Italgas (-2%) e Interpump (-2%) mentre Enel cede l'1,5%, Pirelli l'1,7% e Ferrari l'1,7%. Limitano i danni i titoli finanziari con Fineco (+0,03%), Banco Bpm (-0,09%), Azimut e Mediolanum (-0,3%) mentre arranca intesa (-1,3%).

