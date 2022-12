Borsa: Milano poco mossa, bene Tenaris, giù Interpump

MILANO, 14 DIC - Avvio fiacco per Piazza Affari, alla finestra assieme alle altre Borse europee in vista di una due giorni di decisioni da parte della Fed, della Bce e dalla Bank of England. L'indice Ftse Mib ondeggia attorno alla parità (+0,03%) con Tenaris (+1,8%) e Leonardo (+1,2%) in testa ai rialzi davanti a Enel (+1,1%), Saipem (+1%), Tim (+0,7%) e Iveco (+0,6%). Dall'altra parte del listino scivolano Interpump (-1%), Azimut (-0,9%), Inwit (-0,8%), Campari, Unipol e Moncler (-0,7%). Fuori dal Ftse Mib arretra Mps (-2,7%) dopo la corsa della vigilia.

