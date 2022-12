Borsa: Milano poco mossa con Europa dopo avvio Wall Street

MILANO, 12 DIC - Piazza Affari è poco mossa sotto la parità (Ftse Mib -0,18%) in linea con gli altri listini europei, nel complesso cauti (Parigi e Francoforte -0,4%, Londra -0,3%) dopo l'avvio incerto di Wall Street. Gli investitori restano alla finestra in attesa, questa settimana, delle decisioni sui tassi mercoledì della Fed e giovedì della Bce. A Milano continua a essere bene acquistata Tim (+2%) sull' ipotesi di un ritorno in campo di Kkr per un'opa soltanto sulla rete. Bene anche i farmaceutici Recordati (+2,9%) e Diasorin (+1,9%) . In fondo al listino invece Pirelli e Tenaris (entrambe -2%)

