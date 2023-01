Borsa: Milano positiva (+0,5%) con Europa, attesa prezzi Usa

MILANO, 12 GEN - Piazza Affari e le Borse europee confermano l'avvio in lieve rialzo in attesa del dato dell'inflazione statunitense del primissimo pomeriggio, cruciale per capire le prossime mosse della Fed e le possibili ripercussioni su quelle della Bce. Il listino azionario di Parigi sale dello 0,6%, con Milano in crescita di mezzo punto percentuale, seguita da Francoforte e Londra in aumento dello 0,4%. Sempre in calo la tensione sui titoli di Stato europei, con il rendimento del Btp a 10 anni sotto il 4% (al 3,95%) e lo spread a quota 180 punti base. In questo quadro, in Piazza Affari tra i titoli principali spiccano Iveco e Tim, in rialzo entrambi del 3%, con il gruppo delle tlc in attesa di novità sulla rete. Bene anche, tra gli altri, Saipem, Poste e Stellantis in crescita oltre il punto percentuale, mentre Diasorin cede l'1,5%.

