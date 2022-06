Borsa: Milano positiva (+0,59%), cede ancora Saipem

MILANO, 02 GIU - Seduta con scambi semifestivi a Piazza Affari sia per la chiusura di Londra (e quindi degli operatori basati nella City), ferma anche domani per celebrare i 70 anni di regno di Elisabetta II, sia per la Festa della Repubblica. Il listino milanese, in linea con le altre Borse europee, ha mantenuto i guadagni anche dopo l'avvio debole di Wall Street che è tuttavia ripartita prima che chiudessero le contrattazione nel Vecchio Continente. A dominare la giornata, più che dati macro americani, è stata la decisione dell'Opec+ di aumentare la produzione senza espellere la Russia la cui produzione è peraltro destinata a calare per il nuovo pacchetto di sanzioni Ue. L'andamento dei titoli quotati a Milano è stato comunque solo marginalmente impattato da tali novità: Saipem ha proseguito la sua discesa (-1,85%), seguito dalle utilities A2a (-1,07%), Hera (-0,65%) e Terna (-0,56%). Gli acquisti anche oggi hanno invece premiato Moncler (+3,28%). Bene poi Interpump (+2,74%), Diasorin (+2,61%) e gli automobilistici Iveco, Cnh (entrambi +2,247%) e Ferrari (+2,25%).

