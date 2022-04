Borsa: Milano positiva, corrono Saipem, Nexi e Moncler

MILANO, 27 APR - Seduta all'insegna di un seppur cauto rialzo per le Borse europee in una giornata cominciata male per lo stop della Russia alle forniture di gas a Polonia e Bulgaria che aveva messo il turbo al prezzo del metano, poi ridimensionato. L'euro si è indebolito sul dollaro (-0,7% a 1,05 il tasso di cambio) ed è continuato ad allargarsi lo spread dei titoli periferici come il Btp italiano sul Bund tedesco (a 177,2): si tratta della sesto giorno consecutivo. A Piazza Affari (Ftse Mib +0,63%) a sostenere l'indice principale ci hanno pensato Saipem (+4,43%), Nexi (+4,38%), Moncler (+3,65%) grazie ad acquisti più penalizzati di recente mentre qualche presa di profitto ha penalizzato Amplifon (-2,43%), Iveco (+2,02%) e Leonardo (-1,72%). A due giorni dall'assemblea di Generali (+0,25% a 18,1 euro) Mediobanca ha fatto un balzo del 3,04%. Ancora acquisti di Banco Bpm al centro del risiko e all'indomani della conferma del rating (BBB-, stabile) da Fitch.

