Borsa: Milano prosegue positiva, corre Tim

MILANO, 14 MAR - La Borsa di Milano (+0,9%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei e con lo sguardo rivolto alle mosse diplomatiche per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. A Piazza Affari vola Tim (+6%), dopo l'apertura del cda al fondo Kkr. Il titolo si attesta a 0,31 euro mentre la proposta iniziale per una eventuale opa del fondo americano era fissata a 0,50 euro. Lo spread tra Btp e Bund sale a 161 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,91%. In forte rialzo anche Unipol (+4,2%), Leonardo (+3,7%) e Cnh (+3,8%). Seduta in positivo anche per le banche con Bper (+3,1%), Intesa (+1,7%), Mps (+2,5%), Banco Bpm (+2,4%) e Unicredit (+0,90%). Corre Mediaset, con le azioni MfeB (+2,8%), con le indiscrezioni sulle possibili mosse per acquisire il controllo di Mediaset Espana. Vendite per Snam (-1%) e Moncler (-0,9%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio con Tenaris (-0,7%), Eni (-0,08%) mentre sale Saipem (+0,9%).

