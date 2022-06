Borsa: Milano prosegue recupero, bene Leonardo

MILANO, 21 GIU - Terza seduta positiva consecutiva per le Borse europee dopo le rassicurazioni della Bce, con Piazza Affari che si è mossa in scia al Vecchio continente e ha chiuso in leggero rialzo: l'indice Ftse Mib ha concluso infatti in aumento dello 0,39% a 22.089 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,37% a quota 24.131. Londra incassa un rialzo dello 0,5%, con Parigi in aumento dello 0,7%, Francoforte dello 0,2% e Amsterdam positiva di un punto percentuale. In controtendenza Madrid che ha perso lo 0,5%. Seduta senza una direzione precisa per la Borsa di Mosca: l'indice Moex in rubli ha chiuso in calo dell'1,9%, mentre l'Rtsi espresso in dollari è salito dell'1,6% finale. Debole il rublo contro l'euro, in calo di circa un punto percentuale, mentre la moneta russa ha recuperato il 3% rispetto al dollaro. Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza particolari tensioni: il differenziale ha chiuso la seduta sui mercati telematici in lieve contrazione a 191 punti base contro i 193 dell'avvio della giornata, con un rendimento del prodotto del Tesoro al 3,67%. Gas in rialzo sul mercato di Amsterdam a 125 euro al Megawattora, in aumento del 4% rispetto alla vigilia. In questo quadro, in Piazza Affari tra i titoli maggiori ottima seduta per Leonardo, che è salita del 3,5% a 10 euro dopo la fusione negli Usa di Drs con Rada. Bene anche Stm e Stellantis, in crescita entrambe di due punti percentuali e mezzo, in aumento del 2% Banco Bpm e dell'1,7% Tim. Banche in genere positive (Unicredit +0,9%, Intesa +0,7%), debole Generali (-1,3%) e le utilities (Terna -2,5%, Italgas -3%). Male Recordati, che ha chiuso in ribasso del 3,4%. Nel paniere a minore capitalizzazione, calo finale del 4% per le MfeA a 0,43 euro, sui minimi storici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA