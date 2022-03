Borsa: Milano prova mantenere rialzo (+0,3%), brilla Tenaris

MILANO, 07 MAR - Piazza Affari prova a mantenersi in rialzo (+0,3%) al pari delle altre Borse europee anche se agli allunghi si alternano le frenate con un occhio a Wall Street debole e al nuovo round di negoziati fra Russia e Ucraina dal quale sono in pochi ad aspettarsi qualche spiraglio. Le quotazioni del greggio continuano a sostenere i petroliferi e i gruppi a loro collegati, a partire da Tenaris (+12,9%) ed Eni (+4,89%) nonché quelli in qualche modo riconducibili all'energia come Prysmian (+6,49%) in un listino che in generale, dopo i recenti crolli, offre qualche spunto d'acquisto. Resta bene intonata Leonardo (+4%), attiva nel settore della Difesa, mentre ha rallentano Tim (+1,4%) dopo essere risalita dai minimi storici e aver cercato un allungo col roadshow sul piano dell'ad Pietro Labriola.

