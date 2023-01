Borsa Milano: prudente (+0,25%), in luce Bper e Banco Bpm

MILANO, 13 GEN - Piazza Affari è in lieve rialzo (+0,25%) nell'ultima seduta della settimana. Si mettono in luce le banche Bper (+2,5%) e Banco Bpm (+2%) seguite in altri settori da Saipem e Buzzi Unicem (entrambe +1,1%). Bene poi nel risparmio gestito Azimut e Banca Generali, tutte e due in aumento dell' 1,7%. In fondo al listino c'è invece Stellantis (-1,5%) con Pirelli (-0,67%) e Stm (-0,63%). Al palo Tim (+0,16% a 0,25 euro) nell'incertezza sulle mosse del governo per il futuro del gruppo.

