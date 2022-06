Borsa: Milano resiste a stacco cedole (+0,3%), corre Intesa

MILANO, 20 GIU - Piazza Affari resiste in territorio positivo (Ftse Mib +0,33%) dopo oltre due ore di contrattazioni nel giorno in cui staccano la cedola 7 blue chips più altre due società a media capitalizzazione. Si assesta a 193,1 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi che ha aperto in calo poco sopra i 190 stamane. In calo di 1,2 punti al 3,555% il rendimento annuo italiano. Staccano il dividendo, che viene quindi scontato dal prezzo di listino, Exor (-2,19%), Hera (-4,98%), Leonardo (-0,99%), Poste (-3,22%), Snam (-4,09%), Stm (+0,16%) e Terna (-3,52%). Tra i titoli a media capitalizzazione lo fanno anche Acea (-6,92%) ed Ovs (+0,13%). Brillanti Intesa Sanpaolo (+2,45%), Fineco (+2,44%), Unicredit (+2,05%) e Banco Bpm (+2,17%), caute invece Bper (+0,63%) ed Mps (+0,5%). Salgono Tim (+1,33%) e Moncler (+1,21%), nonostante il taglio del prezzo obiettivo da parte di Jefferies. Bene Ferrari (+1,05%), più cauta invece Stellantis (+0,65%), in una giornata positva per il comparto auto in Europa. Contrastate Eni (+1,05%) e Saipem (-4,44%) con il greggio in calo (Wti -0,37% a 109,15 dollari al barile) e il gas in forte rialzo (+7,76% a 126,87 euro al MWh) per i tagli delle forniture all'Occidente da parte di Mosca.

