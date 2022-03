Borsa: Milano resiste in chiusura (+0,31%), bene Atlantia

MILANO, 15 MAR - Piazza Affari è riuscita a chiudere in rialzo, resistendo in chiusura alle vendite che hanno interessato le altre borse europee dopo la dichiarazione del presidente russo Vladimir Putin sull'Ucraina. Una doccia fredda che ha stroncato il recupero finale dei mercati del Vecchio Continente, mentre è proseguita in rialzo la seduta di Wall Street e del Nasdaq a New York. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,31% a 23.499 punti, dopo essere salito anche del doppio, tra scambi nella norma per 2,7 miliardi di euro di controvalore. In luce Atlantia (+2,96%), che ha chiesto il rito alternativo nella procedura per il crollo del Ponte Morandi di Genova, Terna (+2,25%), Mediolanum (+2,15%) e Bper (+2,03%). Bene anche Saipem (+2,02%), in vista della revisione al Piano Strategico del prossimo 25 marzo, mentre Generali (+1,5%), è salita per l'intera seduta dopo i conti. Ancora acquisti su Leonardo (+1,6%), seguita da Stm (+1,47%), Unipol (+1,4%) e Stellantis (+1,11%). In rosso Tenaris (-3,33%), che insieme ad Eni (-0,42%) ha scontato il calo del greggio (Wti -5% a 97,85 dollari al barile) per i timori di minori consumi in Cina a causa delle chiusure per la recrudescenza dei contagi da Covid 19 e in attesa delle anticipazioni dell'Api sulle scorte settimanali di petrolio negli Usa. Giù Moncler (-3,15%), Iveco (-2,68%), Tim (-2,01%) e Cnh (-0,85%). Bene Intesa (+0,91%), Unicredit (+0,81%) e Banco Bpm (+0,72%), con il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi in calo a 156,7 punti e il rendimento annuo di 6,5 punti base all'1,894%.

