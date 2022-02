Borsa: Milano riduce calo allo 0,8% con petroliferi e Inwit

MILANO, 22 FEB - Piazza Affari riduce sotto l'1% i ribassi della mattinata. Il Ftse Mib cede lo 0,8%, aiutato a recuperare dagli acquisti sui petroliferi con Eni (+1%) e Saipem (+1,1%) che beneficiano del rialzo del prezzo del greggio, infiammato dale tensioni in Ucraina, mentre la possibile ripartenza del risiko delle torri di trasmissione spinge Inwit (+2,2%). La maggior parte del listino principale resta comunque in rosso, per i timori legati all'escalation in Ucraina. Soffre il risparmio gestito con Banca Generali (-2,5%), Azimut (-2%) e Mediolanum (-2%). Male Unicredit (-2,5%), che sconta l'esposizione ad Est, con Buzzi (-2,6%) e Recordati (-2,3%).

