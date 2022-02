Borsa: Milano riduce rialzo iniziale, pesano le banche

MILANO, 25 FEB - La Borsa di Milano (+0,4%), riduce il rialzo iniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesano le banche, con lo spread tra Btp e Bund che sale a 168 punti base e il rendimento del decennale italiano all'1,85%. In fondo al listino principale Mediobanca (-3%). Male anche Intesa (-1,7%), Banco Bpm (-0,7%) e Bper (-0,4%). Si muove in terreno negativo per Saipem (-0,5%), dopo i conti in rosso del 2021. Seduta in calo anche Ferrari (-1,1%) e Tim (-0,9%). Sugli scudi Leonardo (+3%) e Amplifon (+2,1%). In positivo le utility e l'energia con l'andamento in calo del gas e il petrolio in rialzo. Avanzano Hera (+1,4%), A2a (+1,1%), Snam e Enel (+1%), Eni (+1,6%).

