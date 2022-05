Borsa: Milano rimbalza con Europa, bene Saipem, Nexi, Unipol

MILANO, 17 MAG - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari, con i listini europei che salgono sull'ottimismo per un progressivo allentamento delle restrizioni contro il Covid in Cina. Il Ftse Mib avanza dello 0,9% spinto da Saipem (+6,5%), al terzo giorno di forti rialzi, e da Unipol (+2,1%), che beneficia della promozione da parte di Berenberg. Bene tutti i petroliferi, con il greggio che si mantiene su livelli stellari: Tenaris guadagna il 2,1% e l'Eni l'1,8%. Rimbalzano Nexi (+3,5%) ed Iveco (+3%), tra i bancari corrono Banco Bpm (+1,9%) e Unicredit (+1,9%), in luce anche Stm (+1,9%) e Cnh Industrial (+1,7%). Fiacche invece le utility con Terna (-0,5%), Hera (-0,5%), Snam (-0,4%) e A2A (-0,3%). Fuori dal Ftse Mib nuovo strappo di Saras, in asta di volatilità (+13% il rialzo teorico) dopo la trimestrale.

