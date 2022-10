Borsa: Milano risale e gira a +0,3% con l'energia, bene Mps

MILANO, 03 OTT - Piazza Affari prende più coraggio delle altre Borse europee e gira in positivo. Il Ftse Mib sale dello 0,3% a 20.678 punti. A dare lo slancio è l'energia con Tenaris in testa (+7,35%). Mediobanca Securities, dopo l'investor day, conferma l'outperform. Bene poi Eni (+2,86%) e Saipem (+1,63%). Tra i titoli sotto la lente risale Mps (+3,15%) dopo un avvio difficile. Sempre sotto pressione Banca Generali (-3,9%) dopo la corsa di venerdì sulle ipotesi di stampa di una cessione da parte di Generali (-0,64%) a Mediobanca (+1,94%) . Tim sale dell'1,68% mentre si muove il risiko nelle tlc con Vodafone che conferma di essere in trattativa con CK Hutchison per la fusione delle attività inglesi. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 243 punti. Tra le altre Borse Londra cede lo 0,5%, Parigi lo 0,62% e Francoforte lo 0,4 per cento.

