Borsa: Milano sale con Europa, corre Tenaris, bene Pirelli

MILANO, 16 FEB - I primi scambi confermano l'avvio leggermente positivo di Piazza Affari: l'indice Ftse Mib sale dello 0,5%, in linea con le principali Borse europee, e con Tenaris che strappa del 6% dopo i conti e una sospensione in asta di volatilità. A Milano molto bene anche Pirelli, che sale del 4% dopo le ipotesi di vendita della quota da parte dei cinesi di Sinochem, con Saipem, Campari e Nexi che salgono di oltre un punto percentuale. In crescita dell'1% Mps dopo il miglioramento dei rating da parte di Moody's, piatta Tim, in calo di mezzo punto Hera.

