Borsa: Milano sale con Europa, Ftse Mib +0,9%

MILANO, 21 DIC - Piazza Affari e le Borse europee accelerano di qualche frazione cominciando a guardare all'avvio di Wall street ma soprattutto ai tanti dai macro dagli Stati Uniti che verranno diffusi nel corso del pomeriggio. La Borsa migliore è proprio quella di Milano che sale dello 0,9% insieme a Parigi e Madrid. In rialzo dello 0,7% Francoforte e Amsterdam, con Londra che cresce di circa mezzo punto percentuale. Con il gas che ondeggia attorno ai 100 euro al Megawattora, restando prevalentemente sotto questa soglia psicologica, il listino azionario di Mosca fatica con l'indice Rtsi in dollari in calo di circa due punti percentuali. Migliora invece lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni, che si muove sui 210 'basis point' e il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,4%. In Piazza Affari sempre molto bene Saipem (+3% a un euro), con Eni che sale del 2,3% dopo la nuova scoperta di gas a Cipro. In aumento di un punto percentuale Tim in attesa di novità sulla rete, piatte Prysmian e Terna. Avio cede il 10% dopo la perdita della missione Vv22 con lanciatore Vega.

