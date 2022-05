Borsa: Milano scende (-0,8%) con le banche, bene Stellantis

MILANO, 06 MAG - Accentua il calo nel primo pomeriggio Piazza Affari (-0,8%), comunque migliore delle altre principali Borse europee. A Milano sono in rosso le banche, da Fineco (-3,7%) a Mps (-3,6%) con la trimestrale, Intesa (-2,9%) coi conti e Unicredit (-1,9%), con eccezione Bper (+1,6%). Lo spread Btp-Bund è a 200,6 punti, col rendimento del decennale italiano al 3,124%, al momento il picco di giornata. In fondo al listino principale Campari (-5,3%) e nel lusso Moncler (-4%), il giorno dopo il Capital Markets Day. In rosso anche Tim (-1%) e Generali (-1,4%). Tra le auto brilla Stellantis (+3%) e vanno bene i petroliferi, da Eni (+1,9%) a Saipem (+1,8%), col greggio in rialzo (wti +0,9%) a 109 dollari al barile e il brent a 112,2 dollari. Tra i titoli che guadagnano ci sono Iveco (+1,4%) e Leonardo (+1,1%).

