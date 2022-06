Borsa: Milano scivola (-2%), spread a 223 punti

MILANO, 10 GIU - Non si ferma la corrente di vendite sui mercati azionari dopo le decisioni della Bce, con Milano peggiore in Europa in parallelo alla pressione sui titoli di Stato italiani. Piazza Affari ha toccato una perdita del 2% per poi provare a ridurre le perdite in un clima molto volatile e nervoso, con Madrid negativa dell'1,6%, Parigi e Francoforte in calo dell'1,4% e Amsterdam dell'1,2%. Prova a tenere Londra (-0,8%) con l'euro che resta piuttosto tranquillo a quota 1,063 sul dollaro. Ancora in peggioramento lo spread Btp-Bund a 223 punti base che ritocca i massimi del maggio 2020, mentre il rendimento del prodotto del Tesoro ha toccato il 3,65%, sui livelli più alti dall'ottobre 2018.

