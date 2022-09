Borsa: Milano scivola con l'Europa sull'inflazione Usa

MILANO, 13 SET - Il dato dell'inflazione statunitense peggiore delle stime e l'andamento molto pesante di Wall street ha affossato tutte le Borse europee: a Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,36% a 22.303 punti, l'Ftse All share in calo dell'1,35% a quota 24.285. Il listino più debole in Europa è stato quello di Amsterdam, che ha chiuso in negativo dell'1,8%, seguito da Francoforte e Madrid, entrambi in ribasso dell'1,6%. Male anche Parigi (-1,3%), con Londra che ha segnato un calo finale dell'1,1%. Il nervosismo per il rischio che le banche centrali non lascino la loro politica monetaria rigida, con continui rialzi dei tassi, ha coinvolto anche i titoli di Stato, con lo spread in marginale calo a 226 punti base, ma il rendimento del prodotto del Tesoro vicino alla soglia del 4%. Ancora più tensioni sull'euro, scivolato anche sotto la parità con il dollaro arrivando a cedere l'1,3% sul biglietto verde, per poi continuare a oscillare sul cambio alla pari. Dopo una buona parte della seduta in calo, il gas ha chiuso in aumento del 4% a 198 euro, mentre il petrolio si è mosso debole facendo fatica a mantenere quota 85 dollari al barile. In questo contesto, tra i principali titoli di Piazza Affari il peggiore sono stati Prysmian e Stm, scesi entrambi del 3,3% finale. Vendite anche su Pirelli (-2,8%) e Saipem (-2,6%), mentre Eni ed Enel hanno perso meno di punto percentuale. Piatta Tim a 0,2 euro, mentre con il rialzo dei tassi hanno provato a tenere le banche, con Mediobanca e Fineco che in particolare hanno chiuso di qualche frazione sopra la parità. Nel paniere a bassa capitalizzazione, acqusiti su Mps anche in vista dell'aumento di capitale, con il titolo che ha chiuso in aumento di due punti percentuali a 0,37 euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA