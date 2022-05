Borsa: Milano si conferma in rialzo (+0,35%), sprint Saipem

MILANO, 26 MAG - Si conferma positiva Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,35% a 24.330 punti mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 195,5 punti base, con il rendimento annuo in calo di 3 punti base al2,916%. In luce Saipem (+5,74%), spinta dagli analisti di AlphaValue. Bene anche Banca Generali (+2,37%), Azimut (+1,9%) e Mediolanum (+1,92%), insieme a Pirelli (+1,63%), Iveco (+1,45%) e Leonardo (+1,34%). In controtendenza Stm (-0,99%) con le stime di Apple sulla produzione di iPhone, che rimarrà ferma a 220 milioni di pezzi contro i 240 milioni attesi dagli analisti. Segno meno anche per Buzzi (-0,78%), Terna (-0,65%), Campari (-0,52%) e Poste (-0,12%). Poco mossi i bancari Intesa (+0,25%), Unicredit (+0,17%) e Banco Bpm (+0,16%). Bene Tenaris (+0,94%) con il greggio in rialzo (Wti +0,64% a 111,05 dollari), poco mossa invece Eni (+0,37%). Tra i titoli a minor capitalizzazione emergono Pierrel (+5,75%), Juventus (+4,93%) e Sogefi (+4,89%). Pesano invece Alerion (-5,1%) e Algowatt (-3,6%).

