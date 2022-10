Borsa: Milano tenta rialzo (+0,12%) con Banco Bpm, Cnh, Tenaris

MILANO, 13 OTT - La Borsa di Milano con la buona intonazione nel listino principale di Banco Bpm (+2%), di Cnh (+1,8%) e Tenaris (+1,85%) prova a cambiare passo e si muove sopra la parità (+0,12%) con il Ftse Mib a 20.480 punti. Sotto al lente Mps che dopo lo strappo in avvio, si appiattisce e gira in calo finendo in asta e segnando un teorico -2,2% Tra gli altri bene Fineco (+1,4%). Piatte poi Generali e Tim. Tra i titoli peggiori Inwit (-2,1%) e Campari (-1,6%).

