Borsa: Milano tiene (+0,3%), bene Iveco, greggio frena Eni

MILANO, 02 GIU - Resiste in territorio positivo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,31% a 24.358 punti, al di sotto del valore registrato in apertura. Sale a 201,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,1 punti al 3,206%. Acquisti su Iveco (+1,55%), Nexi (+1,34%), Stm (+1,43%), Azimut (+1,05%) ed Enel (+0,88%). Segno meno invece per Saipem (-1,41%), la cui cessione delle attività di perforazione su terra nella vigilia non ha convinto gli investitori, nonostante il parere favorevole degli analisti. Il titolo, insieme ad Eni (-0,82%), sconta anche il calo del greggio (Wti -2,13% a 112,81 doillari al barile). Resiste Tenaris (+0,2), favorita in parte dal rialzo dell'acciaio (+0,83% a 4.733 dollari la tonnellata). In ordine sparso le banche, con rialzi per Banco Bpm (+0,78%) e Bper (+0,42%), Intesa (+0,1%) più cauta e Unicredit (-0,58%) in ribasso.

