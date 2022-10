Borsa: Milano tiene (+0,5%) con Iveco e Pirelli, giù Saipem

MILANO, 06 OTT - I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib cresce dello 0,5%, con Iveco e Pirelli e guidano i guadagni in aumento di oltre due punti percentuali. Forti anche Tim (+1,7%) e Ferrari (+1,5%), mentre Eni ed Enel tra i titoli principali si muovono attorno alla parità. In calo di un punto percentuale Banca Generali, con Saipem che cede l'1,6%. Nel paniere a minore capitalizzazione, Mps scende dello 0,5% in attesa di novità sull'aumento di capitale.

