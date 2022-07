Borsa: Milano tiene (+0,6%), rally Eni e Tenaris, giù Saipem

MILANO, 04 LUG - Piazza Affari resiste in territorio positivo in assenza dei listini Usa, chiusi oggi per il giorno dell'Indipendenza. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,63% a 21.489 punti, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende sotto quota 190 punti (189,7 punti), con il rendimento annuo italiano in crescita di 15,8 punti al 3,225%. Sugli scudi Tenaris (+3,99%) spinta dalle quotazioni del greggio (Wti +1,14% a 109,62 dollari al barile) insieme ad Eni (+3,28%), mentre scivola Saipem (-8,38%) nel penultimo giorno di negoziazioni dei diritti per l'aumento di capitale da 2 miliardi di euro (-75,88%), esercitabili fino al giorno 11. Acquisti su Diasorin (+3,84%), sull'onda lunga dell'investimento di Exor (+0,1%) sull'Istituto francese Mérieux annunciato lo scorso 1 luglio con una quota del 10% derivante da un aumento di capitale riservato. Bene anche Ferrari (+2,17%) e Tim (+2,37%), alla vigilia dell'Investor Day. Contrastati i bancari Unicredit (+0,91%), Bper (+0,49%), Intesa (-1,89%) e Banco Bpm (-0,89%) in vista del meccanismoi allo studio della Bce per evitare extra-profitti da parte delle banche per effetto del rialzo dei tassi.

