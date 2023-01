Borsa: Milano tiene (+0,7%) con Europa dopo Wall street

MILANO, 20 GEN - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio contrastato di Wall street: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale attorno al punto percentuale, seguita da Milano in crescita dello 0,7%. In aumento dello 0,3% Parigi e Francoforte, mentre Londra è piatta sulla parità. Sempre molto forte la tensione sui titoli di Stato europei, con il rendimento del Btp italiano a 10 anni che sale di 16 punti base rispetto alla partenza della seduta al 3,93%. Lo spread con i Bund tedeschi a pari scadenza è a 178 punti contro i 169 dell'avvio, senza particolari ripercussioni dalle previsioni della Banca d'Italia su un'inflazione ancora molto forte nel corso del 2023. In questo clima,in Piazza Affari sempre molto bene Saipem che cresce del 5,8% a 1,34 euro dopo essersi aggiudicata due contratti offshore per un importo complessivo di circa 900 milioni di dollari. Iveco è in aumento del 3%, seguita da Generali e Unicredit che salgono di due punti e mezzo. Piatta Tim, in calo di due punti Pirelli e del 3,5% Amplifon.

