Borsa: Milano tiene con Tim e Nexi, debole Prysmian

MILANO, 12 AGO - Ultima seduta della settimana positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,49% a 22.970 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,47% a quota 25.138. Anche i mercati azionari del Vecchio continente hanno segnato un generale cauto rialzo, in attesa soprattutto delle mosse delle banche centrali: Francoforte ha chiuso in aumento dello 0,7%, Londra in crescita dello 0,4% e Madrid dello 0,3%. Positiva di un marginale 0,1% Parigi, piatta Amsterdam. In crescita di poco meno di un punto percentuale i listini azionari di Mosca, con il prezzo del gas in marginale ribasso ad Amsterdam, ma sempre all'elevato livello di 206 euro al Megawattora. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è in leggera crescita a 204 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,02%. In Piazza Affari ha comunque spiccato la corsa di Tim: il titolo ha chiuso in crescita del 6% a 0,24 euro. Forti gli scambi, superiori ai 200 milioni di azioni: alla base della fiammata, per un titolo che comunque si trova poco sopra i suoi minimi storici, c'è anche l'indiscrezione diffusa da Bloomberg su un possibile piano di Fratelli d'Italia per coinvolgere Cdp nel lancio di un'offerta sulla società mantenendo il controllo pubblico sulla rete nazionale. Acquisti anche su Nexi, salita del 5% finale con rumor di mercato sull'interesse da parte dei private equity, che punterebbero ad acquisire la società e a procedere al 'delisting'. Bene inoltre Banco Bpm (+4%), con Unicredit in rialzo del 2,6%. Tra i titoli principali, il peggiore è stato Prysmian, sceso del 2,8%, con Amplifon, Leonardo e Recordati in calo di oltre un punto percentuale. Nel paniere a bassa capitalizzazione acquisti sulla volatile Mps, salita del 3,8% a 0,43 euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA